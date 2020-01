Da DBZ Kakarot a Kingdom Hearts 3 Re:Mind, uscite videogiochi gennaio 2020

A gennaio riparte la stagione videoludica dopo una (breve) pausa per le festività di fine anno. Il primo mese del 2020 vedrà l'arrivo di alcuni giochi molto interessanti, tra i quali troviamo anche l'attesissimo Dragon Ball Z: Kakarot.

Oltre alla nuova avventura dedicata a Goku e soci, nel nuovo video dedicato alle uscite di gennaio 2020 troverete tutti i dettagli su giochi come Journey to the Savage Planet, la versione PC di Monster Hunter World: Iceborne, Warcraft 3 ReForged e Kingdom Hearts 3 Re:Mind, la primissima espansione per il gioco Square Enix.

In attesa di poter mettere le mani su tutti questi titoli, vi ricordiamo che l'arrivo sugli scaffali di Dragon Ball Z Kakarot è previsto per il prossimo 17 gennaio 2020 e solo qualche giorno fa sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati dell'action RPG. Sulle pagine di Everyeye trovate anche un mini-sito interamente dedicato a Dragon Ball Z Kakarot e contenente tutti i trailer, le notizie e le immagini pubblicate di recente.

Nel caso in cui foste in possesso di un PC in grado di reggere giochi anche non troppo esosi, vi invitiamo a dare un'occhiata a tutte le uscite PC di gennaio 2020, tra le quali sono presenti numerosi indie e titoli minori come AO Tennis 2.