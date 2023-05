C'è un nuovo Dragon Quest Monsters in sviluppo per Nintendo Switch

C'è un gran fermento attorno al franchise di Dragon Quest, e non ci riferiamo solamente a quello principale. Mentre prosegue l'attesa per il pezzo grosso, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix ha solleticato tutti gli appassionati confermando di essere al lavoro su un nuovo episodio della serie Dragon Quest Monsters per Nintendo Switch.

L'annuncio è arrivato al termine di un video celebrativo per il venticinquesimo anniversario della serie, che ha fatto il suo debutto ufficiale il 25 settembre 1998 su Game Boy in Giappone con Dragon Warrior Monsters. Ispirandosi ai giochi dei Pokémon, che all'epoca erano già popolarissimi in Giappone, il titolo sviluppato da Tose, scritto e diretto da Yuji Horii e disegnato da Akira Toriyama riuscì a ritagliarsi un suo spazio sul mercato divenendo il capostipite di una serie ricca di esponenti, seppur lontana dalle scene da un bel po' di tempo. Se escludiamo i remake Terry's Wonderland SP (mobile) e Terry's Wonderland Retro (Switch e mobile), l'ultimo vero episodio della serie ad aver visto la luce è stato Dragon Quest Monsters: Joker 3 per Nintendo 3DS, uscito nel 2016 e purtroppo rimasto confinato al Sol Levante.

Un nuovo Dragon Quest Monsters con Erik e Mia di DQ XI venne già annunciato nel 2018, ma quel gioco mutò forma durante lo sviluppo trasformandosi nel Dragon Quest Treasures che ben conosciamo. Come confermato dal produttore Taichi Inuzuka a fine 2022, Square Enix non ha tuttavia mai perso interesse nei confronti di Monsters, e l'annuncio odierno del nuovo capitolo per Nintendo Switch ne è la prova. Purtroppo, il trailer celebrativo - che potete visionare anche voi in cima a questa notizia - non aggiunge altre informazioni, lasciandoci privi di di una finestra di lancio. I fan della serie possono tuttavia ora dormire sonni tranquilli sapendo che un nuovo Dragon Quest Monsters è in sviluppo. I sottotitoli in inglese presenti nel filmato lasciano inoltre ben sperare circa l'arrivo del gioco in Occidente.