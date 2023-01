C'è un easter egg di Harry Potter in COD Modern Warfare II, lo avete trovato?

Il magico mondo di Hogwarts Legacy si sta avvicinando, portando più vicino a noi una versione completamente rinnovata dell’immaginario di Harry Potter. Ma sapevate che anche altri giochi insospettabili hanno dei riferimenti alla saga fantasy di J. K. Rowling? È il caso di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Mentre ci godiamo i suoni di Hogwarts in un video ASMR, aguzziamo la vista e notiamo un piccolo easter egg contenuto nello sparatutto di casa Activision. Per essere precisi, la sorpresa si trova sulla pelle dell’operatrice Nila Brown, altrimenti nota come Nova.

A svelarlo sono stati alcuni utenti su Reddit, dove è stata pubblicata l’immagine che trovate in calce alla notizia. Osservandola così si nota ben poco che possa richiamare all’universo di Harry Potter ma, con la giusta illuminazione e uno sguardo attento, diventa poi molto semplice notare il tatuaggio del simbolo dei Doni della Morte sul braccio sinistro, proprio accanto al gomito.

Ma perché questo easter egg fa parte dell’ultimo FPS della saga di Call of Duty? La risposta è avvolta da un leggero alone di mistero: i fan più curiosi hanno scoperto che il disegno e il posizionamento del tatuaggio provengono dalla modella che ha posato per Nila “Nova” Brown, la quale ha il simbolo marchiato proprio nello stesso posto. Tuttavia, non è chiaro se questo sia un easter egg effettivamente voluto dal team di sviluppo, o se si tratti di una semplice svista.

Parlando sempre del titolo competitivo di Infinity Ward, sappiate che la Modalità Hardcore tornerà con la Stagione 2.