C'è Final Fantasy 7 Remake tra le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop

Nuovo giorno, nuova casella del Calendario dell'Avvento di GameStop da aprire, con tante sorprese, offerte e sconti speciali validi fino alle 23:59 di oggi (martedì 12 dicembre) online e nei negozi fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo Hitman World of Assassination per PS5 a 24.98 euro, il pacchetto include il meglio di Hitman, Hitman 2 e Hitman 3 con l'aggiunta di tre bonus card speciali da collezione.

Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 costa 29.98 euro mentre Final Fantasy VII Remake per PS4 è in vendita al prezzo scontato di 19,98 euro. In offerta anche Payday 3 Day One Edition a 24.98 euro nei formati PlayStation 5 e Xbox Series X, si continua poi con Lords of the Fallen proposto a 39.98 euro in versione PS5 e Xbox Series X. In sconto anche Marvel's Avengers, disponibile a 14.98 euro per PS5, PS4 e Xbox.

Spazio anche agli accessori in offerta, con il controller Turtle Beach Recon White Wired per Xbox a 25.98 euro e l'headset Turtle Beach Recon 500 a 40.98 euro, disponibili nella colorazione camo o nero e compatibili con tutte le piattaforme. Gli sconti indicati sono validi solamente per la giornata di oggi.