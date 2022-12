C'è un gioco di Annapurna che potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass

Secondo Nick del podcast di XboxERA, un gioco di Annapurna Interactive potrebbe presto arrivare su Game Pass, presumibilmente durante la seconda metà di dicembre, anche se non ci sono ancora stati annunci ufficiali a riguardo. Di cosa si tratta? Di un gioco in arrivo a breve anche su PlayStation.

Parliamo di quel Neon White in arrivo su PS4 e PS5 il 13 dicembre, il gioco arriva su console PlayStation circa sei mesi dopo il lancio su PC e Nintendo Switch (inizialmente in esclusiva console) e a quanto pare Neon White sarebbe destinato ad arrivare anche sulle console della famiglia Xbox molto, molto presto.

L'insider parla di un debutto del gioco nel catalogo Xbox Game Pass, al momento Neon White non figura tra i giochi Game Pass di dicembre, la lineup del mese include giochi come Eastward, Totally Reliable Delivery Service, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Metal Hellsinger e High on Life, c'è da dire però che gli annunci riguardano solamente i giochi in arrivo durante la prima metà del mese e la lineup per la seconda parte di dicembre non è ancora stata annunciata.

Dunque Neon White arriverà su Game Pass proprio il 13 dicembre o magari nelle settimane immediatamente successive? Non ci resta che attendere per scoprirlo.