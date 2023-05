C'è un gioco FromSoftware che forse non conoscete o avete dimenticato: Ninja Blade!

Tra l'espansione di Shadow of the Erdtree di Elden Ring e Armored Core VI Fires of Rubicon in sviluppo, FromSoftware è molto impegnata e si prepara ad arricchire ulteriormente il suo già vastissimo portfolio di videogiochi realizzati nel corso dei decenni. Ma oltre a tanti classici, non mancano neanche giochi ormai dimenticati.

Vi ricordate di Ninja Blade? Era un frenetico Action di stampo hack 'n slash, sviluppato proprio da FromSoftware, che si cimentò con un genere ben diverso rispetto a quelli a cui è sempre stata abituata. Tra le altre particolarità del gioco, il fatto di essere stato prodotto da Microsoft Game Studios (oggi Xbox Game Studios) e pubblicato dunque in esclusiva console Xbox 360 nel 2009, con uscita anche su PC poco tempo dopo.

Ambientato nel 2011 a Tokyo, protagonista dell'avventura è il ninja Ken Ogawa, che deve fronteggiare l'epidemia causata da un parassita noto come Alpha Worm, che trasforma in creature mostruose ogni creatura che infetta, mettendo velocemente in ginocchio la metropoli giapponese. La narrativa non era certo l'aspetto forte della produzione, che puntava tutto sull'azione: Ninja Blade si poneva come un'Action sulla falsariga del celebre Ninja Gaiden, con il quale aveva diversi tratti in comune in termini di meccaniche.

Tuttavia, Ninja Blade venne accolto molto tiepidamente da critica e pubblico all'epoca della sua uscita: la sensazione generale era di essere davanti ad una mera imitazione del classico realizzato da Team Ninja, con un sistema di combattimento privo di rifiniture ed un focus troppo invasivo e fuori luogo sui Quick Time Events, oltre ad una realizzazione tecnica ed artistica poco ispirata. Insomma, siamo lontani dal meglio di FromSoftware, nulla a che vedere con le qualità di un Elden Ring eletto come gioco dell'anno, e non stupisce se in molti non hanno mai giocato oppure hanno dimenticato Ninja Blade.

Voi lo avevate giocato all'epoca? Oltre a raccontarci le vostre sensazioni, vi ricordiamo anche che FromSoftware sta lavorando ad un gioco misterioso ancora tutto da svelare.