C'è un nuovo gioco gratis per PS5 e sembra molto divertente

Quando si parla di giochi gratis per PS5 da scaricare si citano bene o male sempre gli stessi titoli: Brawlhalla, Fortnite, Apex Legends, Warframe e pochi altri. Ma da oggi c'è una novità molto interessante.

Parliamo di Pool Blitz gratis per PS5 un gioco di biliardo con una forte componente multiplayer che permette di sfidare gli amici in varie modalità di gioco tra cui 8-Ball e Blitz per chi preferisce le partite veloci. Presente anche una modalità spettatore per chi vuole assistere ai tornei oltre a numerose opzioni di personalizzazione per le stecche, gli avatar ed i tavoli da biliardo.

Pool Blitz è già disponibile da tempo su piattaforme iOS e Android e oggi arriva su PlayStation Store in una versione ottimizzata per PlayStation 5, con un sistema di controllo rivisitato, il pieno supporto per i Trofei, lista amici e chat in-game.

Il gioco è gratis supportato da microtransazioni e acquisti in-app, questi non risultano a dire il vero particolarmente invadenti ed è possibile giocare a costo zero senza troppe limitazioni. Un free to play piuttosto interessante in realtà, non sarà il gioco più rivoluzionario del mondo ma se amate questa disciplina vi consigliamo di scaricare Pool Blitz, fateci sapere poi cosa ne pensate qui sotto nei commenti.