C'è un gioco PS1 che occupa ben 5 CD! Ve lo ricordate?

Sulla prima PlayStation non era raro trovare giochi pubblicati su più di un singolo CD: vengono subito alla mente ad esempio i due dischi di Metal Gear Solid o anche i quattro di Final Fantasy VIII e IX. Ma sapevate che sulla prima console Sony c'era un gioco con ben 5 CD?

Stiamo parlando di Riven The Sequel to Myst, celebre avventura grafica pubblicata su PC nell'ottobre del 1997 e sviluppata da Cyan, sbarcata poi anche su PS1 nei mesi successivi grazie ad un porting realizzato da Sunsoft. Data la forte complessità del gioco, all'epoca una delle avventure più sofisticate ed ambiziose in circolazione, Riven richiedeva la bellezza di 5 dischi per contenere l'intero gioco, non solo su PlayStation ma anche nell'originale versione PC; quest'ultima è stata poi ripubblicata nel 1998 attraverso una nuova versione composta da un unico DVD in grado di racchiudere tutta l'avventura senza alcuna mancanza.

In ogni caso su PS1 mai nessun gioco è arrivato ad occupare così tanti CD: a suo modo Riven ha dunque scritto la storia della console Sony, sebbene per la stampa dell'epoca l'edizione PlayStation non fosse allo stesso livello di quella PC per qualità di gameplay, controlli e grafica. Insomma, Riven non sarà magari il miglior gioco PS1 di sempre, ma di certo ha saputo far parlare di sé.

Restando sempre in ottica curiosità, vi ricordate della PS1 nera mai venduta nei negozi?