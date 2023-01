C'è un grosso DLC di Elden Ring in arrivo, Lance McDonald non ha dubbi

Elden Ring è uno dei più grandi successi del 2022 con oltre 17 milioni di copie venduti, con questi numeri è naturale pensare che FromSoftware e Bandai Namco stiano lavorando a nuovi contenuti per il gioco, e una conferma in tal senso arriva dal sempre informatissimo Lance McDonald.

Il celebre programmatore, modder e YouTuber si è sbilanciato in una conversazione su Discord, preannunciando l'arrivo di un corposo DLC di Elden Ring, non si tratterebbe di un update come la modalità Arena che ha fatto il suo debutto nelle scorse settimane, bensì di una vera e propria espansione con contenuti legati alla storia.

Non è del tutto chiaro quali saranno esattamente i contenuti del DLC, McDonald fa sapere di non essere a conoscenza di troppi dettagli ma anticipa la presenza di nuovi territori da esplorare, ci sarà dunque una nuova mappa o un territorio inesplorato oltre alle location già conosciute? E' presto per dirlo, e probabilmente nel corso dell'anno ne sapremo di più.

Elden Ring è stato premiato come miglior gioco del 2022 ai The Game Awards, si parla da tempo del debutto di un grosso DLC legato alla storia e chissà che l'anno appena iniziato non sia quello giusto per poter tornare nel mondo di Elden Ring.