È in arrivo una collection di Dark Souls per Nintendo Switch?

In data 15 dicembre,terrà uno speciale evento in diretta streaming dove presenterà dei titoli non ancora annunciati, e alcuni rumor recentemente emersi online svelano nuovi dettagli per quanto riguarda gli arrivi su

Stando a quanto riportato dall'insider Liam Robertson, che in passato anticipò l'arrivo di Mario + Rabbids Kingdom Battle, il publisher giapponese presenterà 5 giochi per Nintendo Switch: una collection di Dark Souls, una collection in HD di Xenosaga, One Piece Dawn, Soul Calibur 6 e My Hero Academia: One’s Justice.

Non è la prima volta che si sente parlare di una collection dedicata ai titoli di From Software su Switch e, secondo questi rumor, pare che Bandai Namco sia determinata a farla diventare realtà. Ricordiamo che quanto riportato va considerato come semplice rumor fino a conferma o smentita ufficiale. Per saperne di più non resta che attendere la diretta streaming organizzata da Bandai Namco il 15 dicembre.