C'è un inquietante messaggio nascosto nel video di Zelda Breath of the Wild 2 per Switch?

Il filmato di annuncio di Zelda Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch sta calamitando le attenzioni dei fan della casa di Kyoto, con ipotesi e teorie più o meno fantasiose collegate al prossimo, attesissimo kolossal a mondo aperto con protagonista Link.

Lo youtuber Loogi Boy, ad esempio, afferma di aver rintracciato un inquietante messaggio nascosto nel video. L'ascolto al contrario della traccia audio del trailer di presentazione del sequel di BOTW sembrerebbe rivelare una frase pronunciata da una misteriosa voce femminile che ripete “Oh Zelda, oh please find the boy (o 'body')”.

Se risultasse veritiero, l'angosciante messaggio che esorta Zelda a cercare "il ragazzo", o "il corpo", potrebbe offrirci degli interessanti indizi sul ruolo interpretato dalla principessa del regno di Hyrule nella storia plasmata dal team al seguito di Eiji Aonuma. Il filmato di annuncio di BOTW 2, d'altronde, ha mostrato delle scene di gameplay con protagonisti sia Link che Zelda, alimentando così le speculazioni riguardanti la natura cooperativa del progetto e la possibilità, da parte degli utenti, di interpretare entrambi gli eroi nel corso della campagna principale.

Cosa ne pensate di questa teoria collegata a BOTW 2 e dell'inquietante messaggio che sembra essere stato inserito nel video di annuncio? Nel corso del Treehouse tenuto a Los Angeles dalla casa di Super Mario dopo aver trasmesso il Nintendo Direct dell'E3 2019, Eiji Aonuma ha indicato Red Dead Redemption 2 tra le fonti di ispirazione per il suo nuovo capitolo di The Legend of Zelda per Nintendo Switch.