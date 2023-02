C'è Jensen Ackles in Atomic Heart?

Tra i vari video promozionali pubblicati nel corso del tempo dell'FPS ruolistico di Mundfish, ha riscosso molti consensi il trailer di Atomic Heart con protagonista Jensen Ackles, apprezzato attore di serie tv molto popolari quali Supernatural e The Boys.

La presenza nel trailer di questo interprete d'eccezione potrebbe portare alcuni giocatori a chiedersi se Jensen Ackles è effettivamente presente in Atomic Heart, magari attraverso anche solo un semplice cameo. Purtroppo in tal senso non c'è alcuna sorpresa: l'attore non è presente in nessuna forma nell'avventura con protagonista l'agente P-3, e dunque il suo coinvolgimento nel gioco si limita solo ed unicamente al video promozionale pubblicato in precedenza.

Sicuramente sarebbe stato divertente vedere Ackles all'interno del mondo di gioco ideato da Mundfish: con la sua personalità e le doti attoriali dimostrate nel corso della sua carriera, la sua presenza avrebbe potuto dare ulteriore caratterizzazione ad Atomic Heart rendendolo ancora più intrigante. In ogni caso l'opera dimostra stile da vendere come evidenziato anche nella nostra recensione di Atomic Heart e, al netto di alcuni difetti ludici e strutturali, si tratta di una produzione che merita quantomeno di essere provata.

Sempre restando in tema di dettagli e particolari del gioco, eccovi 5 curiosità su Atomic Heart che vale la pena approfondire.