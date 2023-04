C'è anche Lil Pump in Dead Island 2? Bruno gli somiglia molto

Ci sono sei personaggi giocabili in Dead Island 2: Amy, Jacob, Dani, Ryan, Carla e Bruno. Quest'ultimo, in particolare, ha catturato l'attenzione di moltissimi giocatori per la sua grande somiglianza con Lil Pump, un rapper e cantautore statunitense. il suo mix di azione in tempo reale e meccaniche da gioco di ruolo davvero lui?

Ci sono molte similarità tra il personaggio di Bruno e Lil Pump, uno dei principali rapper della new school americana. Condividono l'eccentrica capigliatura con le ciocche colorate, la passione per i tatuaggi facciali , inoltre indossano la stessa tipologia di occhiali. Ciononostante, Bruno non ha nulla a che vedere con Lil Pump, dunque possiamo affermare che la somiglianza è del tutto casuale, o al massimo il frutto di un omaggio (non dichiarato) da parte degli artisti di Dambuster Studios e Deep Silver nei confronti dell'artista.

In Dead Island 2 Bruno è stato doppiato da Jay Rincon, un nome che probabilmente non vi dice molto, ma che in realtà è già noto nell'ambiente videoludico. In tempi recenti, ad esempio, ha doppiato P-3 in Atomic Heart e Gilvarn in Horizon Forbbiden West. Se siete fan di Lil Pump, dunque, il massimo che potete è giocare nei panni di Bruno fingendo di impersonare il rapper.

Dopo un'attesa durata anni e diverse ripartenze, Dead Island 2 è finalmente arrivato sul mercato con l'arduo compito di rispettare le elevatissime aspettative maturate in tutto questo tempo. L'ammazzazombi cooperativo c'è tuttavia riuscito solamente in parte, come potete appurare leggendo la recensione di Dead Island 2 che abbiamo prontamente confezionato.