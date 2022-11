C'è anche Nintendo tra gli inserzionisti scappati da Twitter dopo l'arrivo di Elon Musk?

Dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, molte aziende stanno ritirando la pubblicità da Twitter non condividendo le nuove linee guide dettate da Elon e le tante novità in arrivo sul celebre Social Network. Tra queste compagnie potrebbe esserci anche Nintendo.

In particolare sembra che molti brand la cui comunicazione è gestita da Interpublic Group of Companies negli Stati Uniti abbiano deciso di non investire più in pubblicità su Twitter, tra questi marchi troviamo Volkswagen, Audi, CVS (catena di farmacie e parafarmacie molto famosa negli USA), General Mills e Mondelez International, inoltre tra i clienti della compagnia figura anche Nintendo, la quale potrebbe dunque unirsi alla lista degli inserzionisti in fuga da Twitter.

Non è del tutto chiaro se Nintendo of America abbia effettivamente deciso di non promuovere più le proprie attività su Twitter, la scelta sembra condivisa da molti brand legati a Interpublic Group ma non sappiamo esattamente se anche Nintendo abbia deciso di aderire al boicottaggio oppure no.

Twitter è attualmente nell'occhio del ciclone a causa delle scelte di Elon Musk, come la decisione di licenziare i dipendenti via email senza preavviso, scelta che ha già portato alle prime cause legali per il mancato rispetto dei diritti umani. Twitter ha perso un milione di utenti in pochi giorni e sta subendo un grosso calo delle entrate proprio a causa degli scossoni portati in essere dal nuovo proprietario.