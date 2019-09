C'è un nuovo Mega Man in sviluppo, ma non è detto che sia Mega Man 12

Chi non fosse cresciuto con Mega Man per motivi anagrafici, o chi semplicemente se l'era perso nel corso degli anni, ha sicuramente tantissimo materiale a cui giocare, dato che Capcom ha recente fatto uscire tutti i titoli della saga, e sta continuando a recuperare giochi dal suo passato.

Sono infatti già uscite ben tre collection, ed è in arrivo anche la Zero/ZX Legacy Collection, per cui di carne al fuoco ce n'è già in abbondanza. Ma non è finita qui: Capcom ha in sviluppo un vero e proprio nuovo capitolo per il celebre "Blue Bomber".

L'anno scorso Mega Man 11 fu ben accolto da stampa e pubblico, per cui era anche abbastanza logico che fosse in arrivo qualche altro prodotto a riguardo, anche se non è detto che si tratti proprio di Mega Man 12.

Come vi abbiamo raccontato, il producer Kazuhiro Tsuchyia ha spiegato che il prossimo gioco di Mega Man è già stato deciso: "Ci sono un sacco di titoli su cui personalmente vorrei lavorare, ma a dire la verità il prossimo gioco da sviluppare è stato già deciso. Vorrei però tenere i dettagli più specifici ancora nascosti, per il momento. Aspettate un nostro annuncio".

Tsuchyia ha poi spiegato di non vedere nessun episodio uscito finora come "spin-off" della serie principale: "Non penso che ci siano spin-off nella serie di Mega Man, ogni saga è una serie principale a sé stante. QUando si parla di Mega Man ci saranno sempre persone che penseranno a "X", così come altri che penseranno a "EXE", e credo sia perché il conceto di quello che rappresenta Mega Man cambia a seconda della generazione. Per questo non vogliamo negare a nessuna serie il proprio futuro".

Quale degli archi narrativi sarà sviluppato, dunque? Per il momento non ci resta che attendere.