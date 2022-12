C'è Loki in God of War Ragnarok oppure no?

Il secondo (e ultimo) capitolo dedicato alla saga nordica di God of War è ricco di personaggi carismatici tra volti nuovi e vecchie conoscenze, alla quale il gioco si ispira per costruire gli scenari e l'immaginario narrativo che fanno da sfondo alla storia.

Tra tutti gli dei, nani e le altre creature fantastiche che popolano i Nove Regni di God of War Ragnarok, si è parlato di una figura in particolare: trattasi di Loki, il cui ruolo è centrale nella mitologia norrena.

C'è Loki in God of War Ragnarok? Ebbene, tra i vari personaggi inseriti dagli sviluppatori nel nuovo gioco della serie è effettivamente presente anche Loki, seppur sotto altre spoglie rispetto a quelle canoniche: come sappiamo, infatti, in God of War Ragnarok Atreus e Loki sono la stessa persona. Il figlio di Kratos e Faye si rivela infatti essere nientemeno che il dio dell'inganno e della malvagità, e nel gioco inizia un percorso di crescita influenzato da questa consapevolezza, maturata in verità già al termine delle vicende narrate nel God of War del 2018, quando Atreus scopre la vera identità della madre, una donna appartenente alla razza dei giganti e chiamata Laufey dai suoi simili (nei reali racconti norreni, Laufey è effettivamente la madre di Loki).

Per saperne di più sull'argomento e su parte della mitologia rappresentata all'interno dell'ultima fatica di Santa Monica Studio, vi rimandiamo alla nostra guida ai principali personaggi di God of War Ragnarok.