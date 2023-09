C'è un pizzico di Baldur's Gate 3 in Fable: il producer si unisce a Playground

Lo spirito del nuovo Fable si è mostrato nell'ultimo trailer dedicato all'atteso videogioco di ruolo, che ora accoglie nel suo team di sviluppo una interessante new entry.

Direttamente dalle fucine creative di Larian Studios, approda infatti negli studi di Playground Games Ryan Clark. Veterano dello sviluppo videoludico, quest'ultimo ha iniziato la propria carriera come producer entro le fila di Electronic Arts, dove si è occupato per diverso tempo della serie FIFA. Dopo una collaborazione con Disney e Gameloft, Ryan Clark è poi approdato a Larian Studios, giusto in tempo per dedicarsi alla realizzazione del nuovo Baldur's Gate.

Dall'ottobre del 2019, il professionista ha rivestito il ruolo di Producer per Baldur's Gate III, successivamente tramutatosi in uno dei grandi successi videoludici del 2023. Dopo quattro anni trascorsi nei Reami Dimenticati, Ryan Clark ha ora deciso di cimentarsi in una nuova avventura lavorativa. Lo apprendiamo dal suo profilo LinkedIn, che conferma il passaggio del producer a Playground Games. Da settembre 2023, Clark è dunque entrato a far parte del team di sviluppo di Fable, attesissimo rilancio della serie di Peter Molyneux.



Dopo aver entusiasmato i giocatori con l'ultimo trailer di Fable, Playground Games amplia dunque il proprio team, accogliendo al suo interno un pizzico dello spirito di Baldur's Gate III.