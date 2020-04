C'è anche un pizzico di PlayStation Vita nel DualSense di PS5?

Qualche giorno fa, Sony ha stupito la sua utenza mostrando per la prima volta, e senza alcun preavviso, il nuovo controller di PlayStation 5, il DualSense.

L'abbandono della nomenclatura DualShock in favore di una denominazione completamente nuova non è affatto casuale: con il DualSense Sony intende distaccarsi profondamente dal passato, introducendo funzionalità completamente inedite - come il feedback aptico, il microfono integrato e i grilletti resistivi - e, per la prima volta, la doppia colorazione.

Eppure, i simboli dei tasti e la disposizione simmetrica degli analogici potrebbero non essere gli unici elementi mutuati dal passato, almeno secondo un utente di Twitter che ha ravvisato una cerca somiglianza tra la croce direzionale del DualSense e quella dell'ormai pensionata PlayStation Vita. A farlo notare è stato un certo Mystifizor, che ha commentato l'immagine del controller postata da Shuhei Yoshida in questo modo: "Vedo un D-Pad simile a quello che aveva PlayStation Vita. Oh mio Dio! Incredibile, Shu!". Un'affermazione tutt'altro che campata in aria, visto che ha ricevuto un like persino da Yoshida in persona.

Effettivamente le somiglianze ci sono. Come potete vedere nell'immagine in calce, la forma dei pulsanti della croce direzionale è molto simile, e in entrambi i casi è stato utilizzato un materiale traslucido. Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi Sony si è davvero ispirata alla croce direzionale della console portatile durante la progettazione del DualSense. Noi, dal canto nostro, abbiamo anche notato una parziale somiglianza con il D-Pad dell'ancor più anziana PSP nella sua colorazione bianca!