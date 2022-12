C'è un po' di Fortnite nel trailer di Spider-Man Across The Spider-Verse

Qualche ora fa è stato pubblicato l'attesissimo trailer di Spider-Man Across The Spider-Verse, la nuova pellicola animata di Sony in cui sarà possibile vedere una moltitudine di arrampicamuri diversi. In mezzo a questi sembrerebbe essercene anche uno proveniente dal multiverso di Fortnite.

Come fatto notare sui social da alcuni utenti particolarmente attenti, per una manciata di frame del trailer è possibile vedere in movimento anche Spider-Man Zero, la particolare versione dell'Uomo Ragno creata appositamente per il fumetto Fortnite x Marvel Guerra Zero, suddiviso in cinque albi e pubblicato a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Lo Spider-Man in questione è proprio quello al centro della serie, arrivato anche nel negozio oggetti sotto forma di skin.

Sembrerebbe quindi che nel film d'animazione in arrivo nelle sale tra qualche mese ritroveremo davvero tutte le versioni del personaggio, visto che anche lo Spider-Man di Insomniac Games è stato avvistato nel trailer di Spider-Man Across The Spider-Verse.

In attesa che nel battle royale arrivi anche la skin di Miles Morales (quella di Spider-Gwen è arrivata con l'ultima stagione del Capitolo 3), vi ricordiamo che proprio oggi sono arrivate l'emote e la skin gratis di Natale di Fortnite Capitolo 4.