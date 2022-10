C'è un po' di Monster Hunter in Sonic Frontiers: in arrivo contenuti speciali gratis

Sonic Frontiers deve ancora uscire, ma SEGA sta già rivelando i primi piani per i contenuti aggiuntivi in arrivo nella prossima avventura principale del porcospino blu, pronto a sfrecciare a tutta velocità attraverso le Open Zones dall'8 novembre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Oltre ad aver rivelato il DLC gratis a tema Sonic Adventure 2 per Sonic Frontiers, la compagnia nipponica annuncia anche nuovi contenuti scaricabili tutti a tema Monster Hunter, disponibili a partire dal prossimo 15 novembre (e dunque una settimana dopo il day one del gioco base). Il DLC crossover conterrà una serie di armature da far indossare a Sonic basate sul Rathalos, sia in versione classica che Felyne. In aggiunta, verrà incluso anche un minigioco di cucina, con il nostro eroe che farà cuocere sulla brace un pezzo di carne proprio come avviene nei vari giochi della serie Capcom, ottenendo in questo modo utili potenziamenti.

Anche in questo caso si tratta di DLC completamente gratuiti ed accessibili a chiunque su ogni piattaforma. Non è da escludere che in futuro SEGA possa dare vita ad ulteriori collaborazioni con altri popolari franchise, in ogni caso si tratta di una gradita aggiunta per tutti i fan di Monster Hunter pronti ad immergersi nella prossima avventura di Sonic.

E' stato inoltre confermato che Sonic Frontiers avrà una colonna sonora enorme, composta da circa 150 brani differenti.