C'è un po' di Sekiro in Armored Core 6: rivelato il director del nuovo action con i mecha

Oltre ad Elden Ring premiato come gioco dell'anno, From Software si è ritagliata il suo spazio ai The Game Awards 2022 annunciando il ritorno di una sua storica serie assente dalle scene da ormai un decennio.

Armored Core 6 Fires of Rubicon è stato rivelato ai Game Awards 2022 attraverso un teaser trailer che, tuttavia, non ha mostrato vere e proprie sequenze di gameplay. Confermata invece l'uscita nel corso del 2023, con l'opera che sbarcherà su PC e console PlayStation e Xbox. Nel frattempo, il publisher Bandai Namco e la stessa From Software promettono un'azione dinamica e dal ritmo ben sostenuto, con i giocatori che potranno personalizzare il proprio mech e scatenarsi attraverso scenari interamente tridimensionali di ampie dimensioni.

Viene inoltre rivelato chi è il director di Armored Core 6, e si tratta di un nome illustre all'interno della compagnia nipponica: il compito è affidato a Masaru Yamamura, in precedenza lead designer dell'acclamato Sekiro Shadows Die Twice e che ha dunque contribuito in maniera considerevole a dar vita al celebre Action/Adventure premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2019. Yamamura subentra ad Hidetaka Miyazaki, che ha ricoperto il ruolo di game director iniziale per poi lasciare il progetto nelle mani del collega.

Con Yamaura nel ruolo di director aumenta la curiosità nei confronti del nuovo episodio di Armored Core, in attesa di vederlo in azione in un video gameplay in futuro.