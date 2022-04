C'è un po' di Street Fighter in Fortnite: arriva Blanka e non solo

Fortnite continua ad intrattenere i suoi fan rivelando costantemente nuove collaborazioni con i brand più popolari sparsi per il mondo. Dopo aver visto l'arrivo del Wu Tang Clan in Fortnite, Epic Games annuncia un ulteriore crossover con una delle serie più popolari firmate Capcom.

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di Street Fighter, Fortnite accoglie le skin di Blanka e Sakura, due dei personaggi più popolari ed amati dell'iconico franchise di Picchiaduro 2D creato dalla software house giapponese. I nuovi contenuti saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 28 aprile 2022.

Entrambi i personaggi debutteranno con vari contenuti a tema, tra emote e celebrazioni di vittoria: Blanka arriverà non solo con il suo iconico look predefinito, ma anche con la skin Blanka Delgado ispirata a Rival Schools (altro picchiaduro bidimensionale di Capcom). Dal canto suo, oltre a riproporre il suo tipico vestiario da scolaretta, Sakura sarà dotata anche del suo costume Gym ripreso da Street Fighter IV.

In aggiunta, con i due personaggi arrivano anche le Blanka & Sakura Cup in due distinte versioni, una pensata per le versioni mobile del titolo Epic in partenza per il 27 aprile, e l'altra disponibile su tutte le piattaforme dal giorno seguente. I migliori partecipanti delle competizione riceveranno in omaggio una nuova schermata di caricamento ispirata a Street Fighter.

Ma il celebre battle royale non rallenta di certo e già si parla della prossima collaborazione: potrebbe esserci un evento in Fortnite per celebrare lo Star Wars Day in programma per il 4 maggio.