C'è un problema con Alan Wake 2: non è tra i 150 giochi più giocati a ottobre su PS5/Xbox

Alan Wake II è uscito il 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S, distribuito solo in formato digitale. Il gioco Remedy ha ricevuto il plauso della critica ma sembra essere stato ignorato dal grande pubblico, almeno a giudicare dai dati relativi all'engagement.

Non ci sono dati di vendita in quanto Epic Games non rientra tra le aziende seguite dalla società di analisi Circana e al momento publisher e sviluppatore non hanno diffusi numeri di alcun tipo su Alan Wake 2 e il gioco sembra rapidamente scomparso dalle classifiche di Xbox Store e PlayStation Store.

A ottobre, Alan Wake 2 non rientra neanche nella Top 150 dei giochi più giocati su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, una classifica che vede le prime posizioni occupate in larga parte da giochi free to play come Roblox, Rocket League, Fortnite e APEX Legends, oltre a titoli immortali come Madden NFL e Call of Duty. Tuttavia, si tratta di un range esteso con ben 150 posizioni e Alan Wake 2 è completamente fuori dalla classifica.

C'è da dire che l'uscita a fine mese non ha aiutato per quanto riguarda il tracciamento delle attività dei giocatori, l'impressione generale però sembra essere quella di un lancio piuttosto sottotono per il gioco Remedy, che ha probabilmente pagato la sola uscita in formato digitale e in generale il debutto in un periodo piuttosto affollato, insieme a giochi come Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros Wonder che hanno ridotto la visibilità del sequel di Alan Wake.