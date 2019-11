Tutto quello che c'è da sapere su Google Stadia in un video

Domande e Risposte su Google Stadia: Alessandro Bruni e Francesco Fossetti hanno risposto a tutti i principali questi sulla nuova piattaforma di gaming in streaming targata Google, disponibile dal 19 novembre.

Il colosso di Mountain View è ormai pronta a portare nelle case degli utenti la propria visione del futuro del gaming. La nostra Redazione non poteva dunque esimersi dall'accompagnarvi alla scoperta di ogni aspetto legato al debutto di Google Stadia. Sul Canale Twitch di Everyeye è stato dunque organizzata una sessione di Q&A interamente dedicata. Durante l'appuntamento, della durata di circa un'ora, i nostri Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni hanno affrontato molteplici aspetti dell'offerta videoludica assemblata da Google. Se vi siete persi la diretta, non preoccupatevi: potete trovarne la replica integrale direttamente in apertura a questa news. Buona visione!



Come da tradizione, sulle pagine di Everyeye potete trovare un corposo coverage dedicato interamente al nuovo servizio di gioco in streaming. Il nostro Francesco Fossetti, in particolare, ha redatto una ricca recensione di Google Stadia, in cui offre la propria analisi delle funzionalità da essa offerte. Test e requisiti per il gioco in 1080p e 4K con Stadia sono inoltre protagonisti di un ulteriore approfondimento. Disponibile infine anche uno sguardo approfondito al controller di Google Stadia.