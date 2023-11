C'è un trucco segreto della PS1 che non conoscete, e vi sarebbe tornato molto utile!

La prima PlayStation ne ha avute di curiosità e caratteristiche particolari che hanno contribuito a renderla ancora più iconica. In tanti conoscono il monitor da attaccare alla PS1 per renderla portatile, ma esiste anche un particolare trucco del quale forse non tutti sono a conoscenza.

Nello specifico ci riferiamo alle Memory Card della PS1: lo sapete che esiste un trucco per recuperare i salvataggi cancellati? Nella schermata di gestione delle Memory Card accessibile dal menù principale della console, dopo aver eliminato uno o più file è possibile ripristinarli premendo due volte in successione tutti e quattro i tasti dorsali del DualShock (R1, R2, L1, L2). Così facendo si recuperano tutti i dati eliminati poco prima, come se nulla fosse mai accaduto e con tutti i file intatti.

Si tratta di un trucco che in alcuni casi potrebbe anche rivelarsi molto utile: magari avete cancellato un file per errore oppure senza convinzione, e così facendo lo potete ripristinare in un attimo e senza problemi, con i vostri precedenti salvataggi perfettamente intatti. Provare per credere!

Restando sempre nell'ambito della storica console Sony, sapete qual è il miglior gioco PS1 di sempre? Non si tratta di opere iconiche come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid o Tekken 3, ma di un gioco multipiattaforma a suo modo comunque storico.