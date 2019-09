C'è una sfida di GTA Online con bonus per Red Dead Redemption 2 su PC: annuncio in arrivo?

Mentre in rete c'è chi si interroga sul problema dell'always online di GTA 5 richiesto dopo l'installazione del Rockstar Games Launcher, dalla community di GTA Online arriva l'ennesimo indizio dello sviluppo della versione PC di Red Dead Redemption 2 e, quindi, del suo imminente annuncio.

Ad alimentare i rumor sulla sempre più probabile versione PC del kolossal western della Grande R è una nuova sfida scoperta da un giocatore di GTA Online. Attraverso le pagine del forum videoludico di ResetEra, l'appassionato della modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5 ha infatti mostrato una schermata ingame di un'attività che rimanda direttamente a RDR 2.

La sfida in questione consiste nel completamento di una serie di 25 uccisioni con un'ascia di pietra per sbloccare un premio in dollari digitali di GTA e, sorprendentemente, l'accesso esclusivo alla medesima arma in Red Dead Redemption 2, anche se il titolo continua ad essere un'esclusiva console.

Nonostante la scoperta effettuata dall'utente potrebbe risultare un semplice errore commesso dai designer di Rockstar Games nella stesura delle righe di codice e di testo di questa sfida che, plausibilmente, dovrebbe essere attiva anche su PS4 e Xbox One, il crescente numero di indizi sullo sviluppo di RDR 2 su PC non fanno che alimentare le speranze di chi sogna di esplorare la Frontiera con mouse e tastiera. Anche voi siete incappati in questa insolita sfida giocando su PC a GTA Online? Fatecelo sapere con un commento.