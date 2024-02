C'è un soulslike in regalo su Steam: alla scoperta dell'action GDR Cervus Blade

Tra i tanti, interessanti videogiochi soulslike usciti nel 2023 troviamo anche Cervus Blade: disponibile dallo scorso mese di agosto su PC, l'action ruolistico di Team Blade e USC Games può essere riscattato in via del tutto gratuita su Steam.

Il progetto viene descritto dai suoi stessi ideatori come "un viaggio epico e incantevole attraverso un mondo desertico dominato dal culto del Cervo". Il titolo, fortemente ispirato alla trilogia di Dark Souls e, più in generale, alle esperienze soulslike e soulsborne in terza persona, propone un sistema di combattimento che, seppur con tutte le limitazioni di una produzione a bassissimo budget, sembra essere piuttosto divertente e impegnativo.

Il compito affidato agli utenti è quello di aiutare l'eroe senza nome ad esorcizzare il male che imperversa nel suo regno passando la gola dei nemici sul filo di una Lama incantata che si nutre del sangue e dell'essenza vitale delle sue vittime.

Il titolo, è bene sottolinearlo, è nato dal progetto per una tesi di laurea di Tianyue Gu presso l'Università della California del Sud ed è stato realizzato in collaborazione con il Team Blade come parte del programma di sviluppo e 'acceleratore di talenti' portato avanti da USC Games. Qualora foste interessati, potete scaricare gratis il soulslike a tinte action direttamente dalla pagina Steam di Cervus Blade: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo.