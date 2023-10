C'è anche Stalker 2 Heart of Chornobyl tra i giochi da provare alla Paris Games Week 2023

Mancano pochissimi giorni al debutto della Paris Games Week 2023, l'importante evento videoludico francese durante il quale sarà possibile provare in anteprima una selezione di giochi.

Chi prenderà parte alla fiera, che si terrà dall'1 al 5 novembre 2023 in quel di Parigi, potrà infatti giocare una build non definitiva di alcuni prodotti di prossima uscita. Il più importante di questi è senza alcuna ombra di dubbio Stalker 2 Heart of Chornobyl, lo sparatutto di GSC Game World il cui sviluppo ha subito le conseguenze del conflitto tra Russia ed Ucraina. L'atteso FPS verrà affiancato da altri due prodotti in anteprima, ossia Ara: History Untold e Towerborne.

Ma non è finita qui, poiché Microsoft ha annunciato che Xbox sarà presente alla fiera con tanti altri giochi che hanno da poco raggiunto gli scaffali dei negozi o le cui versioni di prova sono già disponibili sullo store:

Forza Motorsport

Headbangers: Rhythm Royale

Jusant

Starfield

A questi si aggiungono anche il primissimo Stalker, che pare non sia mai arrivato in territorio francese, e una serie di altri titoli facenti parti del catalogo di Xbox Game Pass. Chissà se durante l'evento ci sarà anche l'occasione di svelare quali saranno i prossimi giochi che approderanno nella libreria del servizio.

A tal proposito, vi ricordiamo che Dead Space Remake è nel catalogo di Xbox Game Pass.