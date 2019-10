Che cos'è The Outer Worlds? Ce lo spiega Obsidian con un simpatico video

Gli autori di Obsidian approfittano del lancio di The Outer Worlds per pubblicare un simpatico video in cui ci spiegano la loro ultima esperienza ruolistica appena approdata su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Per chi si avvicina solo adesso a questa piccola grande gemma della produzione videoludica GDR, ricordiamo che The Outer Worlds è un'avventura fantascientifica incentrata sulla figura di un colono che, recatosi nel sistema di Alcione per rifarsi una vita, finirà al centro di una serie di peripezie che lo trasformeranno nella pedina più importante di un complesso scacchiere narrativo tra aggressive corporazioni, sanguinari predoni e pianeti alieni da conquistare.

Immergendosi in un simile contesto, gli appassionati di giochi di ruolo "all'occidentale" ritroveranno sin dalle primissime battute dell'avventura tutto lo spirito che ha caratterizzato l'esperienza di Fallout New Vegas, il tutto calato in una dimensione da western sci-fi intriso di dark humor che sarà plasmata dalle scelte compiute dal nostro alter-ego.

Dopo aver raggiunto le bianche sponde digitali di PC, PS4 e Xbox One (e del servizio Xbox Game Pass) nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, la brillante commedia spaziale di Obsidian è destinata ad arrivare anche su Nintendo Switch in un secondo momento, presumibilmente tra la fine del 2019 e i primi mesi del prossimo anno.