C'è un tocco di roguelike in Like A Dragon Infinite Wealth, grazie a un dungeon speciale

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio lo hanno ribadito con convinzione: Like A Dragon Infinite Wealth sarà lunghissimo, quasi infinito per chi vorrà completarlo al 100%, e questo grazie a un quantitativo di contenuti davvero esorbitante. Ed ora se ne aggiunge un altro ancora piuttosto interessante.

Nel nuovo episodio di Like A Dragon, infatti, ci sarà anche una spruzzata di roguelike grazie alla presenza di un dungeon speciale che cambia continuamente forma ogni volta che vi si rientra. Per il momento gli autori non hanno spiegato maggiormente nel dettaglio come funzionerà questa piccola porzione del gioco ed a che punto sarà accessibile nel corso dell'avventura, in ogni caso si tratta di un ulteriore elemento d'interesse per i fan, che potranno così affrontare sfide sempre nuove e magari anche ricevere ricompense differenti ogni volta che viene completato il particolare dungeon.

Ciò si rivelerà molto utile anche per potenziare un poco alla volta il nostro party, sbloccando nuove abilità e rendendolo sempre più potente in vista delle sfide avanzate della storia principale. Ryu Ga Gotoku Studio sta facendo le cose davvero in grande con Like A Dragon Infinite Wealth, che già da ora sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi lo Yakuza più grandi di tutti i tempi.

A tal proposito ricordiamo che in Like A Dragon Infinite Wealth ci saranno tantissimi minigiochio e retrogames, e chissà quante altre sorprese ancora attendono di essere scoperte non appena il gioco sbarcherà su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 26 gennaio.