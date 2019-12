C'è un torneo... gigante in arrivo su Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate ha vinto il Game Award come miglior picchiaduro e non ha intenzione di fermarsi: c'è un nuovo evento in arrivo questa settimana, e sarà più grande del previsto. O per meglio dire, i personaggi di sicuro lo saranno, dato che i protagonisti del torneo saranno dei lottatori dalle dimensioni gigantesche.

Nell'immagine rappresentativa diffusa da Nintendo si distinguono infatti le versioni giganti di Jigglypuff, Pac-Man, Isabelle e R.O.B. Sarà attiva quindi la regola "big brawl" e più match si vinceranno durante l'evento, migliori saranno gli spiriti che sarà possibile sbloccare.

L'evento partirà questo weekend, precisamente Venerdì 20 Dicembre, e sarà attivo per un totale di tre giorni. Dovrebbe trattarsi del penultimo torneo speciale in arrivo nel 2019 per Super Smash Bros. Ultimate, che poi ci darà appuntamento al 2020, nei nuovi eventi che seguiranno.

Non ci sono al momento molte altre informazioni relative al torneo, ma è probabile che arriveranno nel corso delle prossime ore, magari tramite i canali social ufficiali di Nintendo che per ora hanno diffuso informazioni solo in giapponese.

Siete pronti a sfoderare la vostra copia del gioco e prendere a mazzate... gigantesche i vostri amici? Nell'attesa che parta l'evento, date un'occhiata al nostro speciale sul personaggio di Terry Bogard in Super Smash Bros. Ultimate.