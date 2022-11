C'è un videogioco che è apparso su tutte le console, PC, telefoni, portachiavi... ovunque!

Con il costante arrivo sul mercato di nuove console, è prassi per molti sviluppatori pubblicare anche su questi sistemi inediti i loro giochi di punta, che si tratti di porting diretti dei classici passati oppure di nuove versioni degli stessi tramite seguiti, remake o remastered.

C'è tuttavia un gioco in particolare che ha goduto di una diffusione superiore a qualunque altra produzione videoludica, comparendo praticamente su ogni dispositivo esistente tra console, PC e dispositivi mobile. Qual è il gioco apparso su più piattaforme in assoluto? Si tratta di Tetris, il leggendario rompicapo nato nel 1984 (a tal proposito, sapete chi ha inventato Tetris?) e divenuto rapidamente una realtà insostituibile dell'industria videoludica, grazie in particolare al grande successo riscosso pochi anni dopo su Game Boy e NES.

A confermarlo è stato il Guinness World Records, che nel 2010 cita Tetris come il gioco con il maggior numero di conversioni di tutti i tempi, merito di almeno una settantina di versioni diverse esistenti. Una cifra indubbiamente cresciuta ulteriormente da allora e destinata con grande probabilità ad allargarsi ancora di più in futuro, con la distribuzione di eventuali nuovi dispositivi che potrebbero ospitare ulteriori versioni ancora dell'iconico puzzle game.

Insomma, Tetris può essere giocato letteralmente ovunque, con il suo concept eterno che continua a rivelarsi irresistibile non solo per gli appassionati di videogiochi, ma anche per chi si accontenta di una semplice partita di svago. E già che ci siamo, vogliamo a questo punto scoprire quante console per videogiochi esistono al mondo?