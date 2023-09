C'è una World Map in Final Fantasy 7 Rebirth? Come funziona l'esplorazione

Oltre a rivelare la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, l'ultimo trailer dallo State of Play mette l'accento sulla componente esplorativa del gioco, mostrandoci le cavalcature Chocobo e la vastità degli ambienti. Ci sarà, quindi, una World Map?

Nonostante il pianeta stia morendo, alcune delle aree esterne mostrate nel filmato appaiono ampie e rigogliose. Questi territori attendono gli eroi della storia dopo la fuga da Midgar. L'obiettivo del gruppo è rintracciare Sephiroth ed è proprio per questa ragione che il team di sviluppo ha puntato sull'esplorazione, progettata per dare la sensazione al giocatore di essere realmente in viaggio per il mondo sulle tracce della nemesi di Cloud.

Il direttore del progetto, Naoki Hamaguchi, ha spiegato che c'è stato un lungo lavoro nel ricreare le iconiche location che hanno contraddistinto Final Fantasy 7 originale, soprattutto perché era necessario ricreare l'enorme mappa del gioco e dei relativi punti d'interesse, quali città e dungeon.

Proprio perché la mappa del mondo è così ampia, non si potrà visitare ogni luogo sin da subito nel corso della trama principale. Tuttavia, non è ancora noto se e come sarà possibile esplorare la mappa del mondo nello specifico. Tuttavia, sarà possibile tornare in qualsiasi regione anche dopo averla superata con la storia principale.

Ad ogni modo, è importante precisare che l’ordine in cui sarà possibile esplorare le varie location non sarà lo stesso del gioco originale. Sono stati apportati dei cambiamenti, come la rimozione di Wutai dal percorso del Rebirth in favore del prossimo capitolo, ma il team rassicura che le location di Rebirth si estenderanno fino alla famosissima Capitale Dimenticata.

Inoltre, per valorizzare la diversità in termini di atmosfera e aspetto di ogni area e trasmettere questa impressione al giocatore, sono stati seguiti accorgimenti particolari come la creazione di chocobo diversi per ogni regione, ciascuno con abilità specifiche.

Gli iconici pennuti della saga di Final Fantasy, come da tradizioni, saranno degli ottimi compagni per viaggiare più agevolmente all'interno della mappa, ma bisognerà saper utilizzare il destriero più adatto alla morfologia del territorio che si sta visitando, scegliendo fra quelli che sanno scalare le montagne, quelli che sanno volare e via discorrendo.

Final Fantasy 7 Rebirth, in definitiva, potrebbe adottare una mappa del mondo a macro-aree, suddivisa appunto per regioni o continenti. Restiamo in attesa di ulteriori conferme in merito, non appena l'argomento sarà approfondito dal team di sviluppo. Magari qualche nuova info uscirà già nella demo giocabile di Final Fantasy 7 Rebirth al Tokyo Game Show 2023.