C'è anche Zelda tra le sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop dell'11 dicembre

Il Calendario dell'Avvento GameStop di lunedì 11 dicembre contiene una serie di sorprese a tema Nintendo, con giochi per Switch in sconto solo per oggi, offerte valide nei negozi e online fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop per la giornata odierna troviamo il recentissimo Super Mario Bros Wonder a 49.98 euro, Minecraft Nintendo Switch Edition a 25.98 euro, Mario Kart 8 Deluxe a 49.98 euro e Super Mario Party con due Joy-Con (viola pastello e verde pastello) a 79,98 euro.

Continuiamo con Everybody 1-2-Switch a 24.98 euro e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 59.98 euro (usato a 49.98 euro). Offerte anche su controller e accessori: il Controller Wireless PDP Rematch Super Star Glow in the Dark costa 44.98 euro, stesso prezzo per la variante Super Icons con colorazione rossa e nera.

Infine il volante HORI Mario Kart con pedaliera costa 49.98 euro, ottimo prezzo per portarsi a casa questo accessorio targato Mario Kart che migliorerà la vostra esperienza di guida nel racing arcade di Nintendo.

Tutte le promo del Calendario dell'Avvento GameStop sono valide solo la giornata di lunedì 11 dicembre, fino alle 23:59 di oggi e fino ad esaurimento scorte nei punti vendita di tutta Italia e sul sito eCommerce di GameStop.