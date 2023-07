L'E3 2006 di Sony disponibile per la prima volta in 1080p:tra PS3 e il meme di Ridge Racer

Da alcuni anni a questa parte l'Electronic Entertainment Expo non sta vivendo uno dei suoi periodi più memorabili, ma la fiera losangelina ha regalato nel corso del tempo dei momenti indimenticabili per gli appassionati del mondo videoludico.

Tra questi rientra sicuramente la conferenza all'E3 2006 di Sony, durante la quale la compagnia nipponica presentò ufficialmente la sua console di settima generazione, PlayStation 3. Uno dei motivi per cui tutti ci ricordiamo di questo evento è l'annuncio del prezzo di lancio della console, venduta all'epoca a 599 dollari. La cifra destò scalpore a causa della differenza con Xbox 360, che invece vennne proposta da Microsoft a soli 399 dollari e che a inizio generazione ottenne un forte slancio a livello di vendite.

Un'altra ragione per cui l'E3 2006 di Sony rimarrà nella storia la dobbiamo all'incontenibile esaltazione di Kaz Hirai, ex presidente e CEO di Sony Computer Entertainment, nel presentare Ridge Racer per PSP. Entusiasmo che però non venne particolarmente ricambiato dal pubblico in sala, e che di tutta risposta ottenne un silenzio vagamente imbarazzante.

Il terzo motivo per cui non ci dimenticheremo di questa conferenza è... Il meme del "Giant Crab". Tra i giochi presenti alla conferenza c'era anche Genji: Days of the Blade: proprio mentre si discuteva di come il titolo si basasse sulla "vera storia del Giappone", apparve un nemico nelle fattezze di un gigantesco e temibile granchio. L'ilarità della coincidenza avrebbe segnato per sempre i fan Sony e del gaming in generale.

Tutto questo possiamo riviverlo, per la prima volta in 1080p, grazie a Noclip Game History Archive, un'iniziativa con cui il il canale dedito ai documentari sull'industria videoludica converte e conserva nastri e dischi contenenti materiale legati al passato del gaming. NoClip afferma di aver ottenuto centinaia di videocassette contenenti trailer, realizzazione di servizi e notizie di videogiochi classici, che vuole digitalizzare in modo che non finiscano nel dimenticatoio.