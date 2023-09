E3 2010: le conferenze Nintendo e Sony sono disponibili in Full HD, c'è anche Gabe Newell

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del box pieno di reperti storici a tema videoludico che il noto YouTuber NoClip è riuscito a procurarsi. A distanza di mesi, i risultati dell'importante acquisto del content creator iniziano a vedersi, visto che è finalmente possibile vedere in alta definizione la conferenza PlayStation dell'E3 2010.

Se vi manca la fiera losangelina, potete quindi visitare YouTube e vedere per la prima volta a 1080p la vecchia presentazione, con in aggiunta il supporto a risoluzioni più elevate come il 4K. Per chi non lo ricordasse, si tratta dell'evento dedicato principalmente a PlayStation Move e ai suoi giochi, che avrebbero fatto il loro debutto sugli scaffali giusto un paio di mesi dopo, a settembre. Oltre alla presenza di Kaz Hirai e Jack Tretton, sul palco salì anche Hermen Hulst, all'epoca ancora membro di Guerrilla Games, per mostrare al pubblico un trailer di Killzone 3.

Nella seconda metà dell'evento, che dura poco meno di due ore, è persino possibile vedere arrivare il colossale Gabe Newell, che fece una piccola comparsa per annunciare l'esistenza di una versione PlayStation 3 del suo Portal 2.

Come se non bastasse, il canale ha anche accolto la conferenza Nintendo dello stesso anno, durante la quale si può vedere un trailer di The Legend of Zelda Skyward Sword e l'iconico momento del reveal del Nintendo 3DS, mostrato per la prima volta al pubblico da Satoru Iwata a distanza di qualche mese dall'annuncio.