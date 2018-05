E3 2018: annunciata la conferenza di Devolver Digital

Anche quest'anno Devolver Digital sarà tra i grandi protagonisti dell'E3. La compagnia ha infatti appena annunciato la propria conferenza alla fiera losangelina tramite un tweet sul proprio profilo Twitter che trovate riportato in calce alla notizia.

La "Devolver Digital’s Big Fancy Press Conference 2018", così come è stato bizzarramente battezzato l'evento, si terrà lunedì 11 giugno alle ore 05:00 italiane. La compagnia, divenuta particolarmente apprezzata per i titoli indie di qualità da lei supportati e pubblicati, sembra voler fare dell'ironia sfrenata l'ingrediente principale della sua conferenza, come del resto già avvenuto con il folle evento tenuto lo scorso anno.

Fra i titoli di maggiore spicco pubblicati nei recenti anni da Devolver Digital, troviamo degli esempi illustri in Hotline Miami, The Talos Principle, Ruiner, il reboot di Shadow Warrior, e molti altri ancora. La compagnia sarà impegnata nei prossimi mesi nel curare la pubblicazione di Serious Sam 4, di cui recentemente abbiamo avuto finalmente il primo trailer ufficiale, e che tornerà sicuramente a mostrarsi in azione proprio in occasione dell'E3. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento sull'E3 di Devolver Digital. Seguendo questo indirizzo, intanto, potete dare un'occhiata alla lista dei giochi già confermati alla fiera losangelina.