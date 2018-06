E3 2018: annunciate le dirette streaming di YouTube Live

Poco fa, YouTube ha annunciato il ritorno delle dirette YouTube Live, che anche durante l'E3 2018 verranno prodotte dal noto giornalista e presentatore Geoff Keighley.

Durante le trasmissioni, che prenderanno ufficialmente il via alle ore 21:00 di domenica 10 giugno, verranno mostrate in simulcast tutte le conferenze dei principali produttori presenti alla fiera losangelina, tra cui Microsoft, Bethesda Softworks, Ubisoft e Sony. Per l'occasione, verranno anche presentate in anteprima mondiale demo e interviste esclusive agli sviluppatori. Non mancheranno all'appello alcuni dei più famosi content creator della piattaforma streaming di Mountain View, ovvero Ali-A, AngryJoe, Boogie2988, iJustine, MatPat, TypicalGamer, Vikkstare molti altri.

Lunedì 11 giugno Geoff Keighley darà invece il benvenuto al famosissimo Tyler “Ninja” Blevins, divenuto incredibilmente celebre grazie a Fortnite, e al produttore musicale DJ Marshmello. I due saranno protagonisti di un Let's Play, durante il quale verrà svelato la nuova canzone del DJ intitolata Tell Me inclusa nell'album Joytime 2 in uscita il 22 giugno.

In cima alla notizia potete ammirare il video promozionale pubblicato per l'occasione. A questo indirizzo, invece, trovate l'hub di YouTube Live.