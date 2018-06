E3 2018: Ansel e Highlights per Shadow of the Tomb Raider e molte altre novità da NVIDIA

A seguito della notizia della collaborazione con Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics e Nixxes come partner ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA annuncia oggi che il nuovo titolo supporta le sue tecnologie Highlights e Ansel.

NVIDIA Highlights immortalerà in automatico i momenti in-game più importanti del gran finale della nuova trilogia di Lara Croft utilizzando la tecnologia ShadowPlay, dando così modo di rivivere le fasi della propria esperienza di gioco e condividerle con GeForce Experience anche su Facebook, YouTube o Weibo. NVIDIA Ansel è una modalità rivoluzionaria di scattare foto in-game, che permette di liberare la propria anima artistica e immortalare Lara Croft nella giungla, quando semina terrore tra le tombe o in altre situazioni con scatti a elevata risoluzione, che possono poi essere condivisi sui social o nella gallery dedicata.

In qualità di partner ufficiale di Shadow of the Tomb Raider per PC, NVIDIA sta supportando il team di sviluppo per rendere l'esperienza su PC davvero incredibile, sfruttando tutti i vantaggi della piattaforma di gioco GeForce, tra cui le sue tecnologie esclusive, le funzionalità di GeForce Experience, i driver Game Ready e molto altro per assicurare le migliori esperienza di gioco con la versione PC della serie Tomb Raider. La suite NVIDIA è l'unico luogo dell'E3 dove la stampa potrà effettuare l'hands on di Shadow of the Tomb Raider su PC.

Diversi nuovi titoli da oggi supportano la tecnologia NVIDIA Highlights

NVIDIA Highlights, parte di GeForce Experience, continua a fare conquiste e da oggi Shadow of the Tomb Raider, Dirty Bomb e Switchblade si aggiungono alla lista dei titoli che supportano questa tecnologia.

Nuova funzionalità per aggiungere testo nelle GIF con GeForce Experience 3.14

GeForce Experience 3.14 introduce la possibilità di aggiungere testo nelle GIF e poi condividerle su Facebook, Weibo o Google Photos.

Il PC è sempre di più la piattaforma d'eccezione per giocare sempre e ovunque

I giochi per PC stanno vivendo un momento di successo davvero esplosivo con un volume d'affari di circa 33 miliardi di dollari. Il focus di NVIDIA è da oltre 25 anni incentrato sul PC gaming e sul suo percorso di crescita, cui ha contribuito con diverse tecnologie che hanno rappresentato vere e proprie pietre miliari, come, ad esempio, Max-Q, G-SYNC e RTX tra le più recenti.

In sostanza, possiamo affermare che GeForce è protagonista di un vero e proprio "circolo virtuoso" che si è creato nell'ambito del PC gaming. Di seguito alcuni dati:

• Sono attualmente previste 217 differenti proposte di display che utilizzano la tecnologia G-SYNC da parte di 17 diversi partner: 158 per laptop e 59 per desktop

• I monitor G-SYNC 240Hz sono i display ufficiali di TI 2018 (The International) che si terrà a Vancouver il prossimo Agosto

• Nel 2017 sono stati lanciati oltre 7.000 nuovi titoli per PC, molti di più di qualsiasi altra piattaforma di gioco

• L'audience del settore esports a livello mondiale è aumentata di 100 milioni negli ultimi anni

Diversi nuovi titoli al debutto con NVIDIA

Oltre a Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA è protagonista del debutto di alcuni dei giochi più attesi che saranno mostrati all'E3, tra cui Battlefield V e Anthem.