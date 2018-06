E3 2018 Best of the Show: migliori giochi della fiera (Turbofregno Awards) e saluti finali

L'E3 2018 di Los Angeles è giunto al termine, portando con se un grande carico di nuovi titoli per tutti i gusti: la nostra redazione si è riunita davanti al Convention Center per parlare dei 12 giochi più promettenti mostrati durante la fiera californiana.

Francesco Fossetti, Francesco Serino, Tommaso Montagnoli, Alessandro Bruni e Giuseppe Arace approfittano di questo video conclusivo per esprimere le proprie preferenze riguardo i migliori giochi visti sullo showfloor e per assegnare l'ambito Turbofregno Awards!

Si spazia da The Last of Us Part 2 a Metro Exodus, passando per Forza Horizon 4, Dying Light 2, Ori and the Will of the Wisp, Control e il promettente Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED. Cogliamo inoltre l'occasione per un ultimo saluto ai nostri lettori da Los Angeles, ringraziandoli per il supporto e l'affetto dimostrato durante la trasferta californiana.

Ricordiamo inoltre che anche quest'anno vi abbiamo proposto due video tour all'interno della fiera: uno nella South Hall, dove vi abbiamo portato in giro tra gli stand di Microsoft, Ubisoft, Bethesda, Square Enix e Capcom, e l'altro nella West Hall, dove vi abbiamo mostrato i padiglioni di Sony, Nintendo, SEGA e Focus Home Interactive.

Non dimenticatevi inoltre di consultare la nostra pagina dedicata all'E3 2018, con tutti gli articoli e gli speciali sulle novità mostrate a Los Angeles.