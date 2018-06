E3 2018: Bethesda punta tutto su Fallout 76 e RAGE 2 ma non mancano le sorprese...

Dopo la conferenza Microsoft E3 2018 raccontata da Francesco Fossetti, il nostro Alessandro Bruni analizza lo showcase di Bethesda con un nuovo video speciale. La casa di Skyrim ha puntato molto su RAGE 2 e Fallout 76, ma le sorprese non sono mancate.

La conferenza Bethesda si è aperta con uno sguardo più approfondito al gameplay di RAGE 2 e Fallout 76, permettendoci di vedere in azione i due titoli in attesa della loro pubblicazione prevista su PS4, Xbox One e PC. Tra le sorprese, invece, è arrivato il reveal di DOOM Eternal, fino ad arrivare ai due annunci di chiusura riguardanti Starfield e The Elder Scrolls VI. Per un riepilogo su tutti gli annunci fatti durante lo show, potete gustarvi il nuovo video speciale curato dal nostro Alessandro Bruni: lo trovate in cima alla notizia.

