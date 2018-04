E3 2018: Capcom presenterà Dead Rising 5 e un nuovo action-adventure per Switch?

Come segnalato su ResetEra dall'utente "Cyberpunk", Capcom ha annotato alcuni dei titoli che saranno presentati dalla casa giapponese nel corso dell'E3 2018. Un'operazione che, inevitabilmente, ha dato il via alle speculazioni dei fan che attendono con ansia l'evento.

Come potete notare grazie allo screen che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Capcom tratterà un picchiaduro per PC e PlayStation 4 (chiaramente Street Fighter V), e uno (o più) action-adventure per PC Windows, Xbox One e Nintendo Switch.

Considerando la mancanza di PlayStation 4 tra le piattaforme di riferimento, è impossibile ricondurre il tutto a Mega Man 11, ed appare anche piuttosto improbabile che possa trattarsi di Devil May Cry 5 di cui si vociferava addirittura un periodo di esclusività temporale per la piattaforma Sony.

Capcom potrebbe quindi essere al lavoro su un titolo per PC, Xbox One e Switch, ma ancora più plausibile sarebbe pensare all'annuncio di Dead Rising 5 per le piattaforme Microsoft, e all'arrivo di Okami HD o di un videogioco non ancora annunciato per l'ibrida di Nintendo.

A questo punto, non ci rimane che attendere che il publisher sveli ufficialmente le proprie carte all'E3 2018. Alcune settimane fa, la compagnia ha pubblicato un incoraggiante tweet con cui anticipava di essere al lavoro su grandi progetti.