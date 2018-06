E3 2018 Coliseum: Hideo Kojima e Phil Spencer tra gli ospiti confermati

Il nuovo E3 2018 Coliseum presentato da Geoff Keighley darà spazio ad alcuni ospiti illustri come Hideo Kojima e Phil Spencer, in modo da dare un ulteriore approfondimento ai grandi annunci attesi nel corso della fiera losangelina.

Durante la trasmissione sono previste diverse interviste con Hideo Kojima, Phil Spencer di Microsoft, Todd Howard di Bethesda e Amy Hennig (ex creative director di Naughty Dog), passando per il regista Jordan Vogt-Roberts attualmente impegnato nella realizzazione del film di Metal Gear. Rimanendo in ambito cinematografico abbiamo anche i registi di Westworld e di Avengers: Infinity War, così da discutere i punti di contatto tra i videogiochi e il grande schermo.

Nel salotto di Geoff Keighley saranno presenti anche il worldwide creative director di Epic Games e un panel dedicato alla modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 4, seguiti da ulteriori approfondimenti per il nuovo Spider-Man di Insomniac Games, The Last of Us Part 2 e World of Warcraft.

Quali sorprese vi aspettate dall'E3 2018 di Los Angeles?