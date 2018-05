E3 2018: la conferenza Xbox durerà all'incirca due ore?

Con un nuovo aggiornamento pubblicato sul suo sito ufficiale, Microsoft ha fissato gli orari della conferenza E3 2018 di Xbox, lasciando intendere che il media briefing potrebbe durare per ben due ore.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'Xbox E3 2018 Briefing risulta fissato tra le 04:00 e le 06:00 PM (PDT) di domenica 10 giugno, per una finestra di tempo che ammonta a ben due ore. Questo significa che la conferenza Microsoft si prolungherà effettivamente per 120 minuti? O forse ci si riferiva alla durata totale dell'evento, compresi gli aspetti organizzativi dell'ingresso dei giornalisti e dell'attesa iniziale?

Ad ogni mondo, il media briefing E3 2018 di Xbox si terrà domenica 10 giugno alle ore 22:00 italiane, occasione in cui Microsoft presenterà le maggiori novità in arrivo sulla sua console. Cosa possiamo aspettarci dalla conferenza? Tra i giochi confermati siamo certi della presenza di Forza Horizon 4, ma ci sono buone possibilità di vedere anche Ori and the Will of the Wisps, Crackdown 3, Halo 6, Gears of War 5 e The Last Night, senza dimenticare i titoli multipiattaforma come Anthem, Shadow of the Tomb Raider e Metro Exodus.

Considerando che mancano pochi giorni all'appuntamento con la conferenza, per saperne di più sulla durata del media briefing di Xbox non rimane che attendere i prossimi giorni.