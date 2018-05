E3 2018: confermata la presenza di Hideo Kojima, parlerà del suo processo creativo

Come annunciato sul sito ufficiale della fiera, Hideo Kojima, il noto padre della serie di Metal Gear Solid e ora al lavoro sull'ambizioso Death Stranding, presenzierà all'E3 2018 che si terrà a giugno in quel di Los Angeles.

In questa occasione, il director nipponico tornerà a parlare approfonditamente del suo processo creativo in compagnia Jordan Vogt-Roberts, regista del recente Kong: Skull Island, pellicola cinematografica per cui Kojima ha dichiarato di nutrire una sincera ammirazione. Altri dettagli non sono stati rivelati al riguardo, rimaniamo dunque in attesa di futuri aggiornamenti sulla questione.

Naturalmente, in questa nuova edizione dell'E3, il nome di Hideo Kojima sarà accostato in modo particolare a quello di Death Stranding, il suo nuovo progetto in arrivo su PlayStation 4. Fino a questo momento, abbiamo potuto solo ammirare la maestria registica e l'ispirazione artistica dei trailer cinematografici pubblicati fino ad ora da Kojima Productions. In molti pensano che sia ora giunto il momento di poter dare finalmente uno sguardo al gameplay del titolo; speranze alimentate dal fatto che Death Stranding sarà uno dei quattro principali protagonisti della conferenza tenuta da Sony. In attesa che la fiera prenda finalmente vita a giugno, vi rimandiamo a questo indirizzo dove potete consultare la lista di tutti i giochi confermati sinora.