E3 2018: date, orari e aspettative della redazione per tutte le conferenze

Ormai ci siamo, la fiera videoludica più attesa dell'anno è ai nastri di partenza. Ad aprire le danze ci penserà stasera Electronic Arts, ma seguiranno tantissime altre conferenze. La nostra redazione, arrivata a Los Angeles nella giornata di ieri, ha ben pensato di fare un recap del programma dei prossimi giorni.

I nostri Francesco Fossetti, Francesco Serino, Tommaso Montagnoli e Alessandro Bruni hanno fatto il punto della situazione e hanno condiviso le loro aspettative nel filmato che potete ammirare in apertura di notizia. L'EA Play 2018 prenderà il via alle ore 20:00 di oggi 9 giugno, mentre domani 10 giugno alle ore 22:00 è attesa Microsoft. L'11 giugno sarà una giornata incredibilmente ricca: alle ore 03:30 toccherà a Bethesda, alle 19:00 a Square Enix e alle 22:00 ad Ubisoft. Il 12 giugno, dopo il PC Gaming Show in partenza allo scoccare della mezzanotte, scenderanno in campo altre due big: Sony alle 03:00 e Nintendo alle 18:00. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tutte le conferenze verranno commentate in diretta in italiano sul nostro canale Twitch, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione, inoltre vi consente di ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle dirette. Tutti giorni alle ore 17:00 si svolgeranno invece le sessioni Q&A: Domande e Risposte, durante le quali la redazione risponderà ad ogni vostro quesito sui giochi visti in fiera.