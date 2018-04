E3 2018: date e orari di tutte le conferenze della fiera di Los Angeles

E3 2018 si terrà a Los Angeles dal 12 al 14 giugno prossimi ma come da tradizione i giorni precedenti l'apertura dela fiera saranno dedicati alle conferenze e ai media briefing delle hardware house e dei principali publisher. Vediamo date e orari italiani degli appuntamenti confermati per l'Electronic Entertainment Expo 2018.

Electronic Arts, Microsoft e Bethesda hanno confermato data e ora dei propri show mentre al momento non ci sono dettagli riguardo le conferenze Sony, Nintendo, Ubisoft e PC Gaming Show, non è escluso che le prime informazioni in merito possano arrivare nelle prossime settimane. Confermato invece il ritorno dell'evento E3 Coliseum scritto, prodotto e condotto dal giornalista canadese Geoff Keighley.

Everyeye.it trovate anche l'elenco completo dei giochi E3 2018 annunciati fino ad oggi. Nota bene: gli orari indicati tra parentesi si riferiscono all'ora esatta di trasmissione nel nostro paese.

Electronic Arts EA Play (sabato 9 giugno ore 20:00) - Electronic Arts ripropone l'evento EA Play, in programma all'Hollywood Palladium dal 9 all'11 giugno. Proprio sabato 9 giugno alle 20:00 si terrà un media broadcast durante il quale il publisher americano svelerà maggiori dettagli sui titoli della prossima stagione, tra cui il nuovo Battlefield (conosciuto come Battlefield V), FIFA 19, Madden NFL 19 e Anthem, come da tradizione non sono escluse sorprese, molto probabile la presentazione del tanto rumoreggiato Plants vs Zombies Garden Warfare 3.

Microsoft Showcase E3 2018 (domenica 10 giugno ore 21:00) - Lo scorso anno Microsoft ha "sfruttato" l'E3 per annunciare al mondo Project Scorpio (Xbox One X) mentre quest'anno la compagnia si concentrerà sui giochi, in quella che Major Nelson ha già definito "più grande conferenza Xbox di sempre". Unico titolo confermato al momento è Forza Horizon 4, tuttavia secondo alcuni rumor Microsoft potrebbe sfruttare la conferenza per presentare alcuni titoli di terze parti "Powered by Xbox" tra cui Anthem, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3 e l'attesissimo Cyberpunk 2077.

Conferenza Bethesda E3 2018 (lunedì 11 giugno ore 03:30) - Conferenza notturna per Bethesda, il publisher del Maryland si presenterà all'E3 di Los Angeles con una line-up decisamente variegata, come ribadito recentemente dal Pete Hines. Lo stesso Hines ha fatto capire che la fiera potrebbe essere l'occasione giusta per annunciare un sequel di DOOM (o un remake di DOOM 2 Hell on Earth?) e sembra certo anche l'arrivo di novità su Prey, magari il tanto rumoreggiato DLC (più probabile una espansione standalone, stile Dishonored La Morte dell'Esterno) ambientato sulla Luna. Nessuna certezza invece su The Elder Scrolls VI, anche se la speranza dei fan è quella di vedere almeno un brevissimo teaser trailer...



Nintendo E3 2018 - Nintendo non ha (ancora) annunciato un Media Briefing, limitandosi a confermare che all'E3 si terranno due importanti tornei, ovvero lo Splatoon 2 World Championship e il Super Smash Bros Invitational. Uno speciale evento Nintendo Treehouse è comunque molto probabile, la compagnia di Kyoto potrebbe approfittare dell'occasione per togliere i veli al nuovo Smash Bros Switch, a Metroid Prime 4, Yoshi, Fire Emblem e Pokemon Switch, oltre a presentare nuovi progetti di terze parti e titoli non ancora annunciati.



E3 Coliseum (12, 13 e 14 giugno) - Dopo il successo dello scorso anno, Geoff Keighley proporrà nuovamente uno speciale evento della durata di tre giorni con panel, interviste, annunci, reveal e tante sorprese. Il giornalista canadese sta lavorando duramente per organizzare uno show ricchissimo, i dettagli sulla line-up di E3 Coliseum verranno resi noti nelle prossime settimane.

Aggiorneremo questa pagina non appena avremo informazioni precise e aggiornate sulle conferenze E3 di PlayStation, Ubisoft e Nintendo.