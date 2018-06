E3 2018: Domande e Risposte in diretta da Los Angeles domenica 10 giugno alle 17:00

Nella giornata di ieri Electronic Arts ha aperto l'E3 2018 con il suo show EA Play ma oggi tocca alla prima delle grandi "Hardware House": Microsoft terrà la sua conferenza tra poche ore (alle 22:00, ora italiana) e la truppa di Everyeye.it in trasferta a Los Angeles si appresta a vivere una nuova intensa giornata...

Prima di partire però... è tempo di fare colazione, come di consueto in diretta alle ore 17:00 di oggi (domenica 10 giugno) sul nostro canale Twitch. Ci sarà spazio ovviamente per domande e risposte sui giochi visti (e provati) nella giornata di ieri e sulle aspettative per lo showcase di Microsoft. Lo scorso anno la casa di Redmond ha puntato tutto sull'hardware presentando Xbox One X, questa volta invece lo spazio sarà interamente dedicato ai giochi in arrivo durante la stagione natalizia e oltre, con il probabile annuncio di Forza Horizon 4 e tante possibili sorprese...

Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi.

