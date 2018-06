E3 2018: From Software è comparsa brevemente nella scaletta ufficiale di Twitch

Sul blog di Twitch è stata pubblicata la scaletta ufficiale dell'E3 2018, che elenca gli appuntamenti più importanti ai quali potremo assistere in diretta. Per un breve periodo di tempo all'interno di questa lista è comparsa anche From Software, poi prontamente rimossa. Che sia arrivato il momento di scoprire cosa si cela dietro Shadows Die Twice?

Come segnalato su Twitter dalla redazione di Gematsu, che ha salvato uno screenshot della precedente scaletta,l'appuntamento con From Software (che condividerà il palco con Deep Silver e Devolver Digital e altre aziende) è fissato alle 5 di pomeriggio di lunedì 11 giugno (le due di notte di martedì 12 giugno in Italia). A questo punto, pur non essendoci ancora l'ufficialità, la presenza della software house giapponese sembra decisamente confermata, è facile quindi ipotizzare che nel corso dell'E3 2018 finalmente From Software toglierà i veli a Shadows Die Twice. Ricordiamo che secondo gli ultimi rumor sarà un soulslike con un gameplay simile a Bloodborne, ma con un mondo molto più aperto e caratterizzato da una narrativa più esplicita rispetto alle precedenti produzioni a marchio From Software, la cui trama ruoterà attorno a un antico culto del sangue che prevede il sacrificio umano. Cosa vi aspettate da Shadows Die Twice?