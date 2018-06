E3 2018, Geoff Keighley pubblica un teaser: è riferito a Shadows Die Twice?

Sale sempre di più la febbricitante attesa per l'E3 2018 di Los Angeles, e con essa le speranze e le aspettative dei fan pronti ad accogliere tutte le sorprese di quest'anno.

Pur essendo avvolto ancora nel mistero, uno dei maggiori oggetti del desiderio dei giocatori è Shadows Die Twice, il titolo (in realtà non ancora confermato ufficialmente) del nuovo gioco targato From Software. Geoff Keighley terrà anche quest'anno le dirette YouTube Live interamente dedicate alla fiera losangelina e, nel mentre attendiamo ancora pochi giorni, sembrerebbe che il noto presentatore abbia postato un tweet legato proprio al nuovo progetto degli autori di Dark Souls e Bloodborne. Questa è almeno la sensazione che tanti utenti hanno avuto, anche a causa del fatto che il teaser che trovate in calce alla notizia sembra essere vicino per atmosfere e sensazioni a Kuon, titolo horror di From Software uscito su PlayStation 2 nel 2004.

Nulla di confermato, tuttavia, dal momento che la breve gif non è accompagnata da alcuna descrizione. Non ci resta altro da fare se non attendere che la software house giapponese tolga finalmente i veli al misterioso Shadows Die Twice all'E3. Un retweet di PlayStation UK ha intanto riaperto le speranze che il progetto sia in realtà il tanto anelato sequel di Bloodborne.